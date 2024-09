Passageiro morre após motorista colidir com poste; carro é divido em dois

Um carro com três pessoas a bordo sofreu grave acidente na região da Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Caso aconteceu na madrugada desse domingo, 8. O motorista, de 30 anos, foi preso, e uma pessoa faleceu .

O passageiro que estava no banco traseiro, de 21 anos, foi arremessado para fora do veículo. Apesar de ter recebido os primeiros socorros e, posteriormente, sido levado a um hospital, não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado no 42° Distrito Policial, no Parque São Lucas, como lesão corporal culposa e homicídio culposo na direção de veículo. Foi realizado um teste de bafômetro, que teve resultado negativo .

Além disso, o irmão do motorista, que estava no banco do passageiro, também ficou ferido e foi encaminhado a uma unidade de saúde, onde ficou internado. O motorista machucou a perna, mas recusou atendimento médico.

Dados sobre acidentes no trânsito preocupam

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1,35 milhão de pessoas morrem anualmente em acidentes de trânsito, com muitas outras sofrendo lesões não fatais que podem levar a deficiências de longo prazo.