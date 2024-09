PI: piloto de avião que caiu e mulher atropelada estão em estado grave

O neurocirurgião já havia caído de avião uma outra vez no passado. Em março de 2023, ele teve que fazer um pouso de emergência no Maranhão

Jacinto Lay, 50, o médico que pilotava um avião de pequeno porte que caiu na BR-116, em Teresina, no Piauí, nesse domingo, 9, sofreu um politraumatismo e está em estado considerado grave. A mulher que no momento da queda foi atropelada pela aeronave teve um traumatismo cranioencefálico e também está em estado grave.

De acordo com o portal O Dia, o neurocirurgião já havia caído de avião outra vez no passado. Em março de 2023, ele teve que fazer um pouso de emergência no Maranhão, enquanto também pilotava uma aeronave de pequeno porte sozinho. Na situação, ele precisou ser operado.