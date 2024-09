China realiza exercício militar no Brasil pela primeira Vez

Crédito: Ivanilson Oliveira/Marinha do Brasil

A China enviou tropas ao Brasil pela primeira vez para participar da Operação Formosa, um dos maiores exercícios militares da região, que está sendo realizado no Campo de Instrução de Formosa, em Goiás, e segue até o dia 17 deste mês. Ao total, três mil militares participam do treinamento realizado pela Forças Armadas do Brasil. A operação tem colaboração de militares dos Estados Unidos, China e outros países.

De acordo com o portal poder 360, a Operação Formosa conta com a participação de observadores de outros oito países, além da China. Entre os observadores, estão representantes da Argentina, França, Itália, México, Nigéria, Paquistão, República Democrática do Congo e Estados Unidos.

Os exercícios em Formosa envolvem práticas avançadas de apoio de fogo e controle do espaço aéreo. Neste ano, o exercício conta com a inclusão de mulheres soldados fuzileiros navais nas atividades. Em junho, a Marinha do Brasil formou a primeira turma de fuzileiros navais mulheres.