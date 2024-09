Bonde de Santa Teresa é tema do Festival Arte de Portas Abertas no Rio

O bairro de Santa Teresa, na região central da cidade do Rio de Janeiro, recebe o Festival Arte de Portas Abertas 2024, a partir deste sábado (7). Na 32ª edição, o evento celebra o tradicional bondinho do bairro com o tema Cores do Bonde. Ao longo dos quatro dias de exposição coletiva (7, 8, 14 e 15 de setembro), um público de 30 mil pessoas é esperado no bairro.

Entre 120 a 160 artistas em início de carreira ou já consolidados no mercado artístico e cultural estarão reunidos em diferentes pontos da cidade que se distribuem a partir da sede do evento, o Parque Glória Maria, antigo Parque das Ruínas. Além das exposições, uma extensa programação de atividades, como apresentações de DJs locais e desfile de Moda Conceitual Afro e Artística e oficinas com temas variados, desde arte-educação a criação de instrumentos, ocorre paralelamente.

Como nas edições anteriores, participam do circuito de exposições abertas o Museu da Chácara do Céu, o Estúdio Dezenove, a Galeria Preta - Escola de Arte, a Galeria Zé Andrade, a Galeria Ciro Fernandes, o Espaço de Artes Casa Amarela, e o Museu Casa de Benjamin Constant, além dos ateliês dos artistas participantes e galerias de arte Modernista. Praças e ruas de grande movimentação do bairro, como Largo das Neves, Largo do Guimarães e Largo do Curvelo, também receberam intervenções artísticas durante os dois finais de semana do festival.

Ainda, na galeria da sede do evento, é organizada uma grande exposição coletiva com a participação de 63 artistas. Para Gaudio, o evento tem uma grande representatividade por reunir diferentes profissionais do bairro de Santa Teresa. “Aqui no bairro temos artistas de várias vertentes, não apenas de artes plásticas, fotografia ou grafite. Temos atores, técnicos, câmeras. O bairro, na verdade, representa uma força muito grande para a arte do Rio de Janeiro”, destaca.