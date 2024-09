Oito estados e DF têm alerta de grande perigo para baixa umidade

Alertas sobre grande perigo para a baixa umidade na região central do país estão sendo emitidos desde o último domingo (1º). No entanto, a área afetada pelo fenômeno meteorológico ampliou-se nos últimos dias indo para a direção ao norte.

De acordo com o Inmet, nesta quinta-feira a umidade relativa do ar pode chegar a 12% em todo o Distrito Federal, quase todo o estado de Goiás (exceto o sul) e partes dos estados da Bahia (oeste do estado), Piauí (sul), Maranhão (sul), Tocantins (metade sul do estado, incluindo a capital), Mato Grosso (leste), São Paulo (área de divisa com Minas Gerais) e Minas Gerais (centro e leste do estado, incluindo a capital).

Risco de incêndios

A lista dos municípios afetados pode ser conferida no site do Inmet. O instituto alerta para o risco de incêndios florestais e impactos na saúde humana, como doenças pulmonares e dores de cabeça.

Entre as orientações do Inmet estão beber bastante líquido, usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente, além de evitar atividades físicas, exposição ao sol e bebidas diuréticas (café e álcool). É importante também acompanhar orientações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros.