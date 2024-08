Eventos gratuitos transformam Avenida Paulista em corredor de dança Crédito: © YYDC/Sarah Jeffers/Divulgação

Nesta semana, a Avenida Paulista vai se transformar em um imenso corredor de dança. A partir desta terça-feira (27), diferentes estilos, técnicas e formas de dança vão movimentar uma das mais famosas avenidas do Brasil, marcando a colaboração entre dois grandes eventos culturais: a 6ª Semana Paulista de Dança, que ocorre no Museu de Arte de São Paulo (Masp), e a Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP), que será realizada no Itaú Cultural. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Nesta semana, a Avenida Paulista vai se transformar em um imenso corredor de dança. A partir desta terça-feira (27), diferentes estilos, técnicas e formas de dança vão movimentar uma das mais famosas avenidas do Brasil, marcando a colaboração entre dois grandes eventos culturais: a 6ª Semana Paulista de Dança, que ocorre no Museu de Arte de São Paulo (Masp), e a Mostra Internacional de Dança de São Paulo (MID-SP), que será realizada no Itaú Cultural. Ao todo, os dois eventos vão promover 22 apresentações de dança de variadas linguagens, que vão do clássico ao contemporâneo. Além disso, haverá exibições de videodanças e fóruns sobre produção em dança, processos criativos e circulação de grupos e companhias. A programação é totalmente gratuita e diversa e não haverá sobreposição de atividades, ou seja, o público terá a oportunidade de acompanhar toda a programação.

A abertura da primeira edição da Mostra Internacional de Dança de São Paulo será nesta terça-feira, a partir das 20h, no Itaú Cultural, com apresentação de Yebo Musical, de Gamboot Dance, de São Paulo. Já a sexta edição da Semana Paulista de Dança está marcada para amanhã (28), às 19h, no Masp, com As Canções que você dançou para mim, da carioca Focus Cia. de Dança. Mostra Internacional de Dança Além das apresentações, a Mostra Internacional de Dança contará ainda com o fórum Encontros e Diálogos e a sessão de exibição de videodanças Dança Viva, que reúne 16 trabalhos de diversos países. “O nascimento da Mostra Internacional de Dança acontece agora. É uma mostra que vem para ampliar as possibilidades de a gente perceber a dança do nosso tempo por meio de múltiplos olhares. A Mostra Internacional traz 12 espetáculos, além de vídeodanças e de mesas de diálogo”, explicou Inês Bogéa, diretora artística da MID.

Em entrevista à Agência Brasil, a diretora artística contou que o evento é baseado em três eixos: formação, fomento e fruição. “Teremos um olhar amplo para a diversidade e para os vários públicos que possam nos acompanhar e com ações de acessibilidade comunicacional. Celebramos a pluralidade e a diversidade da dança do nosso tempo e desses muitos agora que nos perpassam nessa arte tão intensa do Brasil e do mundo”, afirmou. Semana Paulista de Dança A Semana Paulista de Dança, que surgiu em 2018 com o propósito de aproximar a cidade da dança e da cena contemporânea, terá como destaques uma participação de Thiago Soares, ex-primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres, e a apresentação do espetáculo FRANCISCO (s), obra coregráfica com canções de Chico Buarque. O curador é Anselmo Zolla, diretor artístico do Studio3 Cia. de Dança. “A primeira edição [da Semana Paulista de Dança] aconteceu muito tímida: foram apenas três dias. Foi uma grande batalha, ano a ano, para ela poder crescer, ficar mais robusta e ter a possibilidade de convidar pessoas de fora de São Paulo”, explicou Zolla. “Sempre digo que o Masp é uma grande vitrine de São Paulo. Então, a função da Semana Paulista de Dança é se tornar uma vitrine de dança do Brasil. A Semana Paulista de Dança vem com o intuito de oferecer a dança gratuitamente ao público, mostrar que é possível, que ela existe, que ela é atuante e viva”, completou.

De acordo com Zolla, a programação do evento é bastante diversa. “É bem popular a nossa programação. Não nos direcionamos a um estilo próprio ou a uma situação própria. Nós abrimos o máximo possível para ter todos os tipos de estilos e trabalhos no palco”, disse. Programação alternada A programação dos dois eventos foi pensada para que o público possa aproveitá-los de forma simultânea, sem sobreposição de atividades. “Os horários estão bem organizados para que ninguém perca nada: ele vai poder começar nas mesas, depois vai para o Masp e então volta para o Itaú. Esse corredor na Paulista vai se transformar em um lindo movimento de dança”, brincou Inês. “Esse é um convite para que as pessoas possam perceber, sentir e experienciar a dança plural do nosso tempo. São duas mostras simultâneas que dialogam e criam espaços para que nada se sobreponha e que oferecem ao público essa possibilidade de vivenciar intensamente a dança”, acrescentou. A Semana Paulista de Dança e a Mostra Internacional de Dança de São Paulo vão até o dia 1º de setembro. No Itaú Cultural, os ingressos devem ser reservados pela plataforma INTI – acesso pelo site do Itaú Cultural. A programação da MID pode ser obtida no site da mostra.