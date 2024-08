Incêndio atinge rave no interior de SP e causa confusão; veja vídeo

"Largaram a gente no meio do fogo, eu não tenho roupas, documento, cartão, ficamos deitados embaixo do chuveiro do chalé para não morrer asfixiado, uma visão do inferno, barracas voando."

"Eu só soube que era para sair quando perguntei para os seguranças que vi saindo, OS SEGURANÇAS estavam saindo sem alertar as pessoas. E quando eu saí, o som ainda estava rolando na pista", relatou outro frequentador.

Em nota postada nas redes sociais, a empresa rebateu as acusações.