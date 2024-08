Polícia prende líder do tráfico que ordenava arrastões

Paulo Gabriel Malafaia, o GB, liderava o tráfico de drogas no Jardim Catarina, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, o segundo colégio eleitoral do estado do Rio. Para usar a casa, o criminoso pagava diária de R$ 2 mil. Ele estava fora do Rio devido às constantes operações das forças de segurança no Jardim Catarina.

Drones

As investigações da delegacia de São Gonçalo tiveram início em janeiro deste ano e monitoraram com o auxílio de drones a movimentação da quadrilha. Em 12 de maio deste ano, data do aniversário de Paulo Malafaia, a Polícia Civil capturou imagens de mais de 50 homens - a maioria deles armados com fuzis - escoltando o líder da quadrilha para a festa.

A folha criminal de GB tem mais de 90 anotações criminais. De acordo com a polícia, a quadrilha era responsável por arrastões na rodovia BR-101, no trecho Niterói-Manilha, em São Gonçalo. A estrada é a principal ligação do Rio com as praias da Região dos Lagos. A audiência de custódia de Paulo está marcada para esta sexta-feira (23), a partir das 13h.