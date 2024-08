Superlua encanta espectadores na Beira Mar, em Fortaleza

No céu desta noite, 19, foi possível ver a superlua, fenômeno que ocorre quando a Lua atinge seu perigeu, ou seja, o ponto mais próximo da Terra em sua órbita, fazendo com que ela apareça significativamente maior e mais brilhante. A Praia da Beira Mar, em Fortaleza, foi o cenário escolhido por muitos moradores e turistas para apreciar a beleza desse evento astronômico.

De acordo com o professor Dernival Carneiro, diretor do Planetário de Fortaleza, a superlua é uma combinação de uma Lua cheia com o perigeu. “O fenômeno é popularmente chamado de superlua, um termo criado por um astrólogo americano, chamado Richard Nolle, em 1979 . Na prática, trata-se de uma coincidência geométrica, onde a Lua cheia acontece quando ela está mais próxima da Terra”, explicou o professor.

A superlua é um evento que acontece a cada dois anos e proporciona uma vista impressionante.