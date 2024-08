Festival Coreano em São Paulo muda programação por causa do CNU

O 17º Festival da Cultura Coreana, na capital paulista, teve alterada sua programação por causa da realização do Concurso Nacional Unificado (CNU) neste final de semana. Todas as atividades previstas para ocorrerem em espaços abertos no próximo domingo (18), dia da prova, foram realocadas no espaço Oswald de Andrade, no Bom Retiro.

No sábado (17), o evento será na Praça Coronel Fernando Prestes (conhecida como Praça Tiradentes), das 11h às 20h. A atração internacional NTX está mantida, das 19h às 20h, como também a final da 12ª edição do Concurso K-Pop Festival. A programação atualizada pode ser vista no site do festival.

O evento é realizado pela Associação Brasileira dos Coreanos, com o apoio do Centro Cultural Coreano no Brasil, do Comitê de Desenvolvimento do Bom Retiro e da Prefeitura de São Paulo. A entrada é gratuita.