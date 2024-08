O sonho de uma família migrante venezuelana desfeito pela tragédia aérea em Vinhedo

A família, que migrou para o Brasil, estava entre os 62 ocupantes do voo 2283. Seguiam para Venezuela e de lá pretendiam recomeçar na Colômbia

Eles embarcaram no avião no Paraná para uma longa viagem até a Venezuela, sua terra natal. Mas o plano de Josgleidys González, sua mãe e o pequeno Joslan, de quatro anos, foi desfeito com a queda da aeronave em que viajavam.

A família, que migrou para o Brasil, estava entre os 62 ocupantes - 58 passageiros e 4 tripulantes - do avião que caiu na sexta-feira, 9, em uma área residencial da cidade de Vinhedo, no interior de São Paulo.

Josgleidys tinha 25 anos e seu bebê, apenas quatro meses, quando chegaram há quatro anos a Cascavel, cidade paranaense de 350.000 habitantes, onde ela trabalhava como caixa de supermercado, conta à AFP Thaiza Evangelista, uma amiga brasileira.