RJ: mulher é presa após confessar nas redes sociais que matou filho de 4 anos

A motivação do crime não foi revelada e a Polícia Civil só poderá confirmar a causa da morte do menino após a conclusão do laudo do Instituto Médico Legal (IML)

Uma mulher foi presa na tarde da última quarta-feira, 7, no bairro Jardim, em Saquarema, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. A captura resulta de uma postagem feita no perfil do Facebook da mulher, na qual ela assume que matou o filho de quatro anos de idade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) afirmou ao G1 que ninguém presenciou o crime.

“Eu matei meu filho, manda uma viatura pra ele ter um enterro digino (sic)”, escreveu a mulher.

Após a repercussão da postagem, PCERJ se dirigiu ao local para capturar a mãe da criança. Ao portal, a corporação informou que a mulher teria confessado o crime a alguns parentes e alegou que o menino foi morto estrangulado.

A criança foi socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro e encaminhada a uma unidade hospitalar, contudo, não resistiu e morreu no caminho.