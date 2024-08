Incêndio em caminhão, no Rio, deixa 40 pessoas intoxicadas

“A remoção do caminhão [é feita] de maneira segura e acompanhando os trabalhos de liberação da via. Fogo em veículo com perda total. A apuração da causa geralmente é feita pela Polícia Civil. A gente ainda não [ainda] sabe quais são as causas”, disse o porta-voz do Corpo de Bombeiros, major Fábio Contreiras, em entrevista à Agência Brasil.

Um incêndio em um caminhão carregado de cervejas, nesta quinta-feira (8), na galeria do Túnel da Covanca, na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, fez 40 vítimas, segundo o Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas a hospitais. Os bombeiros ainda estão no local fazendo o trabalho de rescaldo.

“São pacientes intoxicados pela fumaça proveniente do incêndio. Todos estão em tratamento, alguns já recebendo alta e dois casos muito graves, que precisaram de intubação orotraqueal [procedimento médico para estabelecer o controle da via aérea], que vão ficar internados, mas provavelmente vão estabilizar e sair bem”, opinou.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, informou que os hospitais municipais Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Albert Schweitzer, em Realengo; Salgado Filho, no Méier; Miguel Couto, na Gávea; e Souza Aguiar, no centro, receberam 38 vítimas.

“A recomendação é ficar o mais longe possível no caso de fumaça e proteger as vias aéreas com um pano ou máscara. Se puder com pano úmido é melhor. É muito importante que as pessoas evitem e, em caso de fumaça, procurem sair o mais rápido possível do ambiente”, concluiu.

Como escapar

O porta-voz dos bombeiros também fez recomendações. Se a pessoa avistar à frente fumaça em um túnel não deve entrar nele, deve reduzir a velocidade do veículo, ligar o pisca alerta, colocar o veículo no acostamento e chamar o Corpo de Bombeiros.

“Agora, se você está dentro do túnel e observou muita fumaça, perdeu visibilidade e não consegue enxergar o que está à frente, não tente ultrapassar com o veículo e nem com o ar-condicionado ligado, porque ele não vai filtrar os gases tóxicos. [Por causa da fumaça] o ambiente também está com pouco oxigênio. Imediatamente saia do veículo e vá na direção oposta. De preferência, se tiver uma conexão com outra galeria do túnel, vá para o outro sentido. São dicas fundamentais para a gente não ter acidentes mais graves”, completou.