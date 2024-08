Homem se afoga no mar após fugir de blitz da Lei Seca

Um homem de 25 anos morreu afogado na madrugada deste sábado, 3, após fugir de policiais que realizavam uma blitz da Lei Seca . Ele entrou no mar da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ) disse que foi acionada para o encontro de cadáver. Uma equipe do 31° BPM (Recreio dos Bandeirantes) também esteve no local.