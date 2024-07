Celular Seguro: programa tem mais de dois milhões de usuários cadastrados no p

“Estamos em fase final para incorporar uma iniciativa desenvolvida pelo governo do Piauí, com foco na recuperação dos aparelhos roubados”, disse, em nota divulgada nessa segunda, 29.

O secretário-executivo do MJSP, Manoel Carlos de Almeida, informou que aprimoramentos estão sendo feitos no programa e que neste ano uma nova versão da ferramenta foi lançada.

Criado em dezembro do ano passado, o programa Celular Seguro , do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), permite que os usuários bloqueiem linhas, aplicativos digitais e celulares em casos de furto, roubo ou perda. Mais de dois milhões e cem mil usuários se cadastraram na plataforma . Cerca de 66,5 mil alertas de bloqueios já foram realizados em todo o País.

“É um compromisso e uma prioridade do Ministério da Justiça e Segurança Pública oferecer soluções tecnológicas, que fazem diferença na vida da sociedade”, afirma.

Como funciona o acesso?

O acesso ao Celular Seguro é feito com o mesmo login do site gov.br. O usuário pode acessar a ferramenta diretamente no navegador da internet pelo computador por meio do site. O aplicativo também está disponível para celulares Android e iOS.

Segundo informações do Governo Federal, não há limite para o cadastro de números, mas eles precisam estar vinculados ao CPF do titular da linha para que o bloqueio seja efetivado.