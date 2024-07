Gari morre atropelado por caminhão de coleta de lixo enquanto trabalhava em Maceió

Um trabalhador do serviço de limpeza urbana estava trabalhando quando foi atropelado pelo caminhão de coleta de lixo, no bairro do Poço, em Maceió. O acidente aconteceu na noite dessa segunda-feira, 15, conforme informações do portal de notícias g1 Alagoas.

Testemunhas disseram que o motorista do caminhão estava fazendo uma manobra para fazer o recolhimento do material e não teria visto Lucas Gouveia, 27, que estaria fora da visão dos retrovisores.