SP: criança de 9 anos morre após disparo acidental de arma ilegal do pai

Uma menina de 9 anos morreu após um disparo acidental da arma do pai na madrugada deste domingo, 14, em Barreiro, no interior de São Paulo. O revólver estava em posse do pai de forma ilegal. As informações são do Estadão.

Os pais socorreram a criança e levaram para a Santa Casa de Itatiba, a 38 quilômetros (km) de Bragança. A menina, no entanto, não resistiu aos ferimentos.