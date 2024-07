Morre aos 87 anos, o escritor e jornalista Sérgio Cabral

Considerado um dos grandes nomes do jornalismo, ele foi um dos fundadores do jornal "O Pasquim". A causa da morte ainda não foi informada

Sérgio de Oliveira Cabral Santos foi um nome importante na história do jornalismo carioca . Ele começou a carreira em 1957, no Diário da Noite como repórter policial. Também passou pelo Jornal do Brasil e logo após, fundou o tablóide O Pasquim , chegando a ser preso na época da ditadura militar.

Morreu na manhã deste domingo, 14, o jornalista e escritor, Sérgio Cabral . Ele era pai do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, que anunciou a morte em sua rede social.

Pela manhã, o ex-governador se pronunciou sobre a morte. “Ele resistiu por três meses. Peço que orem por ele, pela alma dele. Por tudo o que ele fez no Rio de Janeiro e no Brasil. Pela música e pelo futebol, pela família linda que ele construiu", escreveu.

Na carreira musical, se tornou parceiro do também compositor e produtor musical, Rildo Hora. Juntos, escreveram grandes sucessos como ‘Velha-Guarda da Portela’, ‘Os Meninos de Mangueira’ e ‘Janelas Azuis’.

Na política, ele exerceu três mandatos - entre 1983 e 1993 - como vereador do Rio de Janeiro. Logo após, foi conselheiro do Tribunal de Contas do município, permanecendo no cargo até maio de 2007. Se aposentou compulsoriamente, quando completou 70 anos.