Jornalista brasileiro morre após ser atropelado em Londres

“Policiais e paramédicos estiveram no local, mas ele não resistiu. As mulheres foram presas sob suspeita de causarem a morte por condução perigosa e por não terem parado no local da colisão”, informou o The Standard.

A motorista do veículo fugiu após o choque com Matheus, mas a polícia britânica agiu e conseguiu prender tanto ela quanto a passageira que estava ao seu lado, acusadas de não prestarem socorro ao jornalista.

Matheus Piovesan: quem era o jornalista

Natural do Rio Grande do Sul, Matheus já havia trabalhado em rádios locais e desde 2019 residia em Londres. Ele se dedicava à hospedagem e participava de um projeto cultural que apoiava artistas independentes.