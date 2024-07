Galípo será anunciado em agosto na presidência do Banco Central

Sendo considerado o principal cotado para substituir Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo deve ser anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em agosto.

A data do anúncio de Galípo como substituto foi sugerida pelo próprio Roberto Campos e Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Segundo informações do O GLOBO, a justificativa é de que o anúncio se o anúncio fosse feito com antecedência demasiada o poder no BC ficaria dividido muito antes do fim do mandato, dificultando uma boa transição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A partir deste ano, deve ser Galípo o alvo de Lula caso os juros não estejam no jugar que o presidente julgar correto.