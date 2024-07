Ex-namorado planejou ataque com soda cáustica na prisão e pelo celular

Marlon Ferreira Neves teria encomendado o ataque à atual namorada, Débora Custódio. Ela foi presa dois dias depois do crime. Ao analisar dados do celular de Débora, o MP constatou que o ataque foi planejado.

Encarcerado, o ex-namorado de Isabelly Aparecida Ferreira Moro, jovem atingida por soda cáustica em maio último, planejou o crime pelo celular e de dentro do presídio, aponta o Ministério Público do Paraná (MP-PR).

“Eles conversam sobre o disfarce, sobre a peruca, sobre a roupa, como ela iria se esconder depois que praticasse o crime. Ele exerce uma pressão nela para cometer o crime”, disse Caroline Fernandes, delegada responsável pelo caso.

“Em alguns momentos, ela diz que não vai fazer, chega a recuar na prática do crime, mas ele determina que ela faça”, acrescentou a policial.

As investigações sugerem que Débora estudou a rotina de Isabelly para surpreendê-la. Áudios no celular da agressora indicam a motivação do crime e que Marlon tinha “verdadeiro domínio do fato criminoso”, conforme o MP.