PI: Homem e adolescente são mortos por engano, em Teresina

Um homem de 37 anos e um adolescente de 17 foram mortos a tiros por engano nesse domingo, 30. O crime aconteceu no bairro Água Mineral, em Teresina. As informações são do portal UOL.

De acordo com Polícia Militar do Piauí, dois supeitos chegaram ao local do crime encapuzados. Eles estavam a procura de um homem não identificado, que seria um rival deles. Os criminosos, no entanto, atingiram pessoas que não tinham nenhum envolvimento no caso.