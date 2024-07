Mulher é morta a tiros na zona rural de Acopiara; caso é investigado

Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros dentro de um imóvel em Santarém, na zona rural de Acopiara, a cerca de 350,93 km de Fortaleza, na noite desse sábado, 29. O caso é investigado como homicídio doloso.

De acordo com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os envolvidos estão sendo procurados. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) e a Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) estiveram presentes no local do crime. A investigação está a cargo da Delegacia Municipal de Acopiara.