Evento de ópera celebra cultura italiana no Theatro Municipal de SP

O Theatro Municipal de São Paulo receberá, no próximo domingo (16), o evento Gala Rossini, que celebra a herança cultural italiana e homenageia a cidade de Pesaro, onde nasceu o compositor italiano Gioachino Rossini. Ele ganhou fama por suas óperas, sendo O Barbeiro de Sevilha uma das mais conhecidas.

Serão executadas aberturas e árias de óperas famosas do compositor, como Guilherme Tell e Trancredi, além de O Barbeiro de Sevilha. Os ingressos são gratuitos e estão disponíveis para distribuição no site do teatro.

Em 2024, Pesaro foi escolhida como a Capital Italiana da Cultura pelo governo da Itália como forma de promover o turismo e a agenda cultural local. A ópera, em palco paulistano, destaca a importância da cidade na história da música clássica e sua contribuição ao patrimônio cultural italiano, além de sua associação com Rossini. Promovido pelo Consulado-Geral da Itália em São Paulo e pelo Instituto Italiano de Cultura de São Paulo, o evento tem o objetivo de promover a música e a cultura italiana na capital paulista. Os organizadores ressaltam que a cidade é a que abriga mais cidadãos italianos fora da Itália. “É uma honra para nós poder realizar um evento como a Gala Rossini, no palco do Theatro Municipal, neste ano em que celebramos o 150º aniversário da imigração italiana no Brasil. Aproveitamos a ocasião para homenagear Pesaro, cidade de Rossini, e para aproximar a música lírica italiana, com artistas que trouxemos da Itália, ao público de São Paulo, em um evento gratuito e aberto a todos”, celebrou o cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara.