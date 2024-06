TV Brasil transmite neste domingo festa junina de Campina Grande

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A TV Brasil segue com a programação especial sobre as festas de São João. O Arraiá Brasil vai transmitir a festança em Campina Grande neste domingo (9), a partir das 22h, em parceria com emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP). A cobertura será realizada em parceria com a UERN TV. A festa vai contar com os shows de Tarcísio do Acordeon, Limão com Mel, Mano Walter e Mexe Ville.

Na sexta, a TV Brasil transmitiu a animação em Mossoró, com os shows de Dorgival Dantas e Wesley Safadão. No sábado, foi a vez de Caruaru, com shows de Bell Marques, Geraldo Cardoso e Nego do Acordeon.