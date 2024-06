MG: casal em moto atropela cachorro que perseguia gato

Não há informações sobre o estado de saúde do cachorro

Um casal que se locomovia em uma moto ficou ferido após atropelar um cachorro que perseguia um gato no último dia 4, em Patos de Minas, em Minas Gerais. As informações são do portal g1.

Imagens de câmera de segurança mostram que um gato passa pela rua e, logo em seguida, um cachorro passa correndo atrás. O animal, no entanto, foi atingido pela moto durante a perseguição. Não há informações sobre o estado de saúde do cachorro.