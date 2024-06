Anac autoriza retirada de aviões presos no aeroporto de Porto Alegre Crédito: © Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou uma "operação excepcional" para a retirada de aeronaves do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. Os aviões ficaram retidos por causa do alagamento do local, em decorrência das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul no mês passado. Os aviões começaram a ser retirados neste sábado (8). Está prevista a remoção de 9 das 47 aeronaves que ficaram presas no local. O aeroporto suspendeu as operações em 3 de maio, devido ao alagamento de todo o complexo aeroportuário, incluindo as pistas de pouso e decolagem e o saguão de passageiros.