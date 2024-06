Inscrições para o Enem 2024 são prorrogadas

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foram prorrogadas. O prazo para se inscrever, que acabaria nesta sexta-feira, 7, foi estendido e ocorre agora até o dia 14 deste mês. Informação foi divulgada pelo Ministro da Educação, Camilo Santana, por meio das redes sociais.

"Com essa decisão, nós queremos ampliar ainda mais as oportunidades para que os jovens façam o Enem. Estudantes do Rio Grande do Sul e de todo o Brasil agora têm mais uma semana para se inscrever pela Página do Participante. Os concluintes do ensino médio em escola pública não pagam taxa de inscrição", explicou o representante federal.