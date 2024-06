MG: Ciclista é atropelada ao tentar tirar selfie em trilho de trem

Uma ciclista foi atropelada por um trem enquanto tirava fotos e vídeos com amigas ao lado dos trilhos na cidade de Uberaba, em Minas Gerais. No incidente que aconteceu no último dia 13 de abril, é possível ver o momento que uma estrutura do trem atinge a mulher na altura da cabeça.

Após ser atingida pelo trem, a mulher é jogada ao chão e grita pedindo ajuda às amigas. "Me deita, me deita", pedia a mulher. Ela usava capacete, o que protegeu sua cabeça.

Após o incidente, a vítima foi socorrida pelos bombeiros, que encontraram a ciclista consciente relatando dores na costela, segundo informações publicadas pelo UOL. Os agentes identificaram uma possível fratura na costela da mulher, e ela foi encaminhada a um hospital.

A Vítima relatou aos bombeiros que não percebeu a proximidade com a linha do trem. A controladora da linha ferroviária, a Valor da Logística Integrada (VLI), explicou que os vagões do trem não ocupam apenas o espaço dentro e em cima do trilho, mas também o espaço ao lado. Outra mulher que também estava no local teve um corte na coxa devido à força do impacto da amiga ao ser arremessada na sua direção.



Em nota, a operadora VLI lamentou o incidente e disse investigar as circunstâncias do caso.