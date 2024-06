Caso brigadeirão: perícia encontra morfina no corpo da vítima

Um laudo do Instituto Médico-Legal (IML) do Rio de Janeiro apontou a presença de morfina no corpo do empresário Luiz Marcelo Ormond. A Polícia Civil considera que ele morreu após ingerir um brigadeirão com 60 comprimidos triturados de Dimorf. A namorada é a principal suspeita de o envenenar. As informações, publicadas nesta quinta-feira, 6, foram obtidas com exclusividade pelo programa Bom Dia Rio, da Rede Globo.

A morfina, de acordo com o g1 Rio de Janeiro, é princípio ativo do Dimorf, indicado para o alívio de dores intensas. A compra só pode ser feita com receita médica.