Ziraldo é homenageado na programação das fábricas de Cultura de SP

No Capão Redondo, a atividade O humor como denúncia resgata as produções humorísticas de Ziraldo criadas durante o período da ditadura militar no país. Nessa oficina, que será realizada no dia 5, o público poderá criar os próprios cartuns relacionando às opressões dos dias atuais. O resultado será uma intervenção artística no formato de exposição.

A programação começa neste sábado (1º), às 10h, na Fábrica de Cultura Jardim São Luís, com a ação Grafite Arte Urbana: Viva Ziraldo. Os artistas Leche e Alore farão um mural original em homenagem ao cartunista, com alguns de seus personagens. Outra ação de grafite ocorre de 6 a 8 de junho, na unidade Jaçanã. A grafiteira e artista visual Caluz criará um painel com os principais personagens de Ziraldo.

No mesmo dia, na Fábrica de Cultura Osasco, ocorre a oficina de autorretrato inspirado na obra do cartunista. O público poderá conhecer obras como O Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, para criar desenhos a partir do estilo do artista. Em Diadema, a oficina Universo de Ziraldo ensinará a fazer tirinhas ao estilo do cartunista no dia 11.

Já no dia 13, a unidade Brasilândia terá apresentação do espetáculo O Menino Maluquinho: Lisonjeiro ao Mestre, do grupo Trapiche Teatro. Na história, o criador do O Menino Maluquinho tenta trabalhar em seu ateliê em meio às brincadeiras dos netos, revisitando suas principais obras. Uma sessão de cinema com a exibição do filme O Menino Maluquinho (1995) será realizada na Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, no dia 25.

E de 4 a 13 de junho, diferentes fábricas de Cultura terão a atividade Sucatinha: um menino maluquinho sustentável. Na atividade, haverá a criação de robôs-luminárias, a partir de resíduos, inspirados no personagem. Entre os dias 21 e 28 de junho, o público poderá participar da contação de histórias As cores de Ziraldo, relembrando personagens criados por ele.