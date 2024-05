Quatro pessoas morrem após colisão de ônibus do IFPA, no Pará

As vítimas que morreram foram um estudante, duas servidoras e um servidor. Ao todo, 27 pessoas estavam dentro veículo no momento do acidente

Um acidente envolvendo um ônibus do Instituto Federal do Pará (IFPA) deixou quatro mortos durante a madrugada do último domingo, 26. Na ocasião, o veículo trafegava por via do município de Tucuruí, no Pará, quando desceu a ribanceira e colidiu com o muro do túnel das eclusas da Usina Hidrelétrica da cidade.

Ao todo, 27 alunos e servidores dos campi Castanhal e Vigia estavam no ônibus no momento da colisão. As vítimas que morreram foram um estudante, um servidor e duas servidoras das unidades.