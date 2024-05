Hoje é Dia: Corpus Christi e irmã Dulce são destaques da semana

Morte do maestro e compositor mineiro Silvio Barbato (15 anos)

Nascimento da cantora canadense Alanis Morissette (50 anos) - vencedora de 14 Junos e 7 Grammies, vendeu mais de 75 milhões de cópias no mundo e é considerada uma das mulheres mais influentes no mundo da música.

*As datas são selecionadas pela equipe de pesquisadores do Projeto Efemérides, da Gerência de Acervo da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), que traz temas relacionados à cultura, história, ciência e personalidades, sempre ressaltando marcos nacionais e regionais. A Gerência de Acervo também atende aos pedidos de pesquisa do público externo. Basta enviar um e-mail para [email protected].

