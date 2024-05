Vírus respiratório predominante no Brasil é responsável por 56% das viroses respiratórias

De acordo com o boletim infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) é o vírus respiratório predominante no Brasil. De acordo com o relatório, a infecção pelo VSR é a mais comum, mas ainda sim é menos letal do que a gripe e a Covid-19.

Os dados mostram que dos exames positivos para viroses respiratórias, 56,8% são causadas pelo VSR, e 27,6 % e 5,1%, são causados pela influenza e pela Covid-19, respectivamente.

Segundo a pneumologista Maria Enedina, que atua no Hospital Universitário Lauro Wanderley, em João Pessoa, na Paraíba, o VSR pode levar crianças a apresentarem casos graves, desenvolvendo o quadro de bronquiolite, que é uma inflamação nos brônquios e que pode abrir brechas para outros tipos de infecção das vias respiratórias.