RS: Defesa Civil retira moradores de bairro com risco de deslizamento

Com a intensificação dos ventos litorâneos e a previsão de grandes volumes de chuva para esta sexta-feira (24), a Defesa Civil do Rio Grande do Sul iniciou, na noite dessa quinta-feira (23), a evacuação do bairro Morro Toca dos Corvos, na cidade de Cruzeiro do Sul. A região está sob risco de deslizamento.

O local passou por vistoria, que resultou em relatório técnico do Grupo de Avaliação de Movimento de Massa do Rio Grande do Sul (Gamma) com indicação de risco de movimento de massa.