Daniela Arbex destaca livro Longe do Ninho, no Trilha de Letras Crédito: © Reprodução/TV Brasil

A edição inédita do programa Trilha de Letras recebe a jornalista e escritora Daniela Arbex para uma entrevista exclusiva com a apresentadora Eliana Alves Cruz nesta terça-feira (21), às 22h30, na TV Brasil. A convidada aborda seu mais recente livro Longe do Ninho, sobre o incêndio que matou dez jovens atletas das categorias de base do Flamengo. A publicação foi lançada em fevereiro, cinco anos após a tragédia. Na comovente conversa, a premiada autora mineira explica para a anfitriã como é o seu processo de pesquisa para escrever uma obra da natureza de Longe do Ninho. Durante a atração, Daniela Arbex lê um trecho do seu novo livro.

O programa sobre o universo literário também pode ser acompanhado em formato podcast nas plataformas digitais. O papo gravado na BiblioMaison fica disponível no app TV Brasil Play e no canal do YouTube da emissora pública. O Trilha de Letras ainda tem uma versão radiofônica que vai ao ar às quartas-feiras, mais tarde, às 23h, pela Rádio MEC. Daniela Arbex revela para Eliana Alves Cruz como foi lidar com as famílias envolvidas no drama do Centro de Treinamento do Ninho do Urubu e levanta outras perspectivas a respeito do caso. "Foi uma tragédia anunciada. Os meninos não tiveram nenhuma chance. O sistema de justiça precisa ser revisto", afirma. Impunidade, responsabilização e justiça tardia

A jornalista comenta sua opção por temas difíceis de apurar. "Uma das grandes exigências da nossa profissão é que a gente tenha empatia. Não dá para separar a Daniela, a jornalista, a mãe e a mulher; a gente é tudo. Para contar histórias como essa, você tem que fazer um mergulho profundo. Para tocar o outro, você tem que ser tocado primeiro. Você tem que oferecer escuta qualificada, sentimento e afeto. Tudo isso faz parte do processo de construção de confiança com ética, cuidado, zelo e respeito", pondera. Daniela Arbex escreveu seis livros e conquistou várias distinções nacionais e internacionais por suas obras. "Descobri que a falta de justiça dói tanto quanto a morte. Por incrível que pareça, é incrível perceber que todas as grandes tragédias do Brasil têm em comum a impunidade, a não responsabilização", pontua a autora no programa Trilha de Letras, produzido pela emissora pública. A profissional da imprensa é taxativa. "A impunidade alimenta a próxima tragédia. Talvez se lá na (boate) Kiss a gente tivesse uma punição exemplar, como aconteceu na Argentina quando a boate Cromagnon pegou fogo, que até o prefeito foi preso e a cidade inteira se mobilizou, a gente não tivesse Mariana, Brumadinho e o CT do Ninho do Urubu. Se a gente pensar, o modus operandi da tragédia é o mesmo", explica Daniela Arbex, que avalia o trabalho do poder judiciário. "A justiça tardia não é justiça", resume.

Premiações e reconhecimentos por seus livros A escritora debate temas importantes como no livro Holocausto Brasileiro (2013) em que destaca abusos e maus tratos em um hospital psiquiátrico de Barbacena. A publicação foi reconhecida como o Melhor Livro-Reportagem pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA) e ganhou o segundo lugar no Prêmio Jabuti. Ainda redigiu Cova 312 (2015), vencedor do Jabuti na mesma categoria. Também são de autoria de Daniela Arbex os títulos Todo dia a mesma noite (2018), sobre o caso do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio do Grande do Sul, que teve adaptação para plataforma de streaming em 2023, e Os dois mundos de Isabel (2020), primeira biografia da jornalista. Outra produção recente é o livro Arrastados (2022), obra em que discorre sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, em Minas Gerais, conteúdo agraciado com o Prêmio Vladimir Herzog.