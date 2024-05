MT: Elefante que não conseguia mais se levantar morre por eutanásia, aos 52 anos

A elefante recebia analgésicos três vezes ao dia. A decisão da eutanásia foi tomada pelos próprios funcionários do Santuário de Elefantes Brasil

A elefante Lady morreu por eutanásea na noite dessa quarta-feira, 15, após se deitar e não conseguir mais levantar. O animal, que tinha 52 anos de idade, sofria de osteomielite, uma infecção nos ossos que não tem cura e causa muitas dores. As informações foram divulgadas pelo Santuário de Elefantes Brasil (SEB), na Chapada dos Guimarães, no Mato Grosso. Lady viva no local.

"É com tristeza que anunciamos que a nossa amada Lady faleceu tranquilamente na noite de quarta-feira, 15 de maio. Ela foi humanamente eutanasiada após se deitar e não demonstrar qualquer interesse em levantar-se novamente", publicou a Seb nas redes sociais.