Analfabetismo atinge mais negros, indígenas e nordestinos

Ao todo, 11,4 milhões de brasileiros não sabem ler e escrever. Moradores da região Norte e de municípios pequenos também estão em maior desvantagem. Abismo que separa esses grupos, porém, tem diminuído.O analfabetismo diminuiu no Brasil, mas ainda afeta desproporcionalmente idosos, indígenas, negros e moradores das regiões Norte e Nordeste, apontam dados do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira (17/05). Em 2022, 11,4 milhões de brasileiros de 15 anos ou mais de idade, o equivalente a 7% da população nessa faixa etária, não sabiam ler e escrever um bilhete simples. Trata-se de um recuo de 2,6 pontos percentuais em relação ao último levantamento, realizado em 2010. Em 1940, esse índice era de 56%. As taxas de analfabetismo ficam muito acima da média nacional entre pessoas de 65 anos ou mais (20,3%), indígenas (16,1%), pretos (10,1%) e moradores da região Nordeste (14,2%), bem como de cidades com entre 10 mil e 20 mil habitantes (13,6%), que são praticamente um em cada quatro municípios do Brasil. Os dados apontam a persistência de abismos sociais entre brancos e outros grupos sociais, e entre moradores do Norte e Nordeste e demais regiões do país, mas também indicam que essas diferenças, apesar de persistentes, têm diminuído. Diferenças raciais Pretos e pardos têm mais que o dobro da taxa de analfabetismo dos brancos: 10,1% e 8,8%, respectivamente, contra 4,3%. No caso dos indígenas (15%), esse índice é quase quatro vezes maior. Já descendentes de asiáticos têm os menores índices de iletramento: 2,5%. Mas a diferença entre esses grupos vem caindo. Se em 2010 ela era de 8,5; 7,1; e 17,4 pontos percentuais para pretos, pardos e indígenas comparados aos brancos, em 2022 caiu para em 2022 ela era de 5,8; 4,5; e 10,7. Outro indicador de que as desigualdades raciais têm diminuído é o fato de a diferença entre pretos e pardos em relação a brancos aumentar conforme a idade. Entre negros, o analfabetismo atingiu valores acima de 2% a partir da faixa etária de 25 a 34 anos de idade, enquanto para brancos isso ocorreu a partir de 35 a 44 anos. A distância entre brancos e pretos é maior para o grupo de 65 anos ou mais (20,9 pontos percentuais). Já entre indígenas a taxa de analfabetismo melhorou em todas as regiões e faixas etárias, saindo de 23,4% para 16,1%, mas seguia maior no Norte (15,3%) e Nordeste (18%). Coordenadora do Censo de Povos e Comunidades Tradicionais do IBGE, Marta Antunes explica que isso se deve, em parte, também a mudanças metodológicas que ampliaram o "pertencimento étnico-indígena" para incluir pessoas vivendo fora de terras indígenas. Abismos regionais... A taxa de analfabetismo segue mais alta na região Nordeste, com 14,2%, o dobro da média nacional (7%) e mais que o triplo de Sul (3,4%) e Sudeste (3,9%). O Norte (8,2%) também está acima da média nacional, enquanto o Centro-Oeste está abaixo (5,1%). Enquanto entre as pessoas com até 44 anos a taxa de analfabetismo era menor que 2% nas regiões Sudeste e Sul, o grupo mais novo, de 15 a 19 anos, sequer tinha alcançado percentuais de analfabetismo abaixo de 2% nas regiões Norte (2,2%) e Nordeste (2,4%). A taxa de analfabetismo entre idosos no Nordeste (39,4%) é mais do que o triplo da registrada na região Sul (11,3%). Entre as unidades da federação, os maiores índices de analfabetismo foram medidos em Alagoas (17,7%) e no Piauí (17,2%), e os menores, em Santa Catarina (2,7%) e no Distrito Federal (2,8%). Mas os abismos também vêm diminuindo regionalmente: em 2010, as taxas de analfabetismo eram de 21,1% no Nordeste, de 11,2% no Norte, de 7,2% no Centro-Oeste, de 5,4% no Sudeste e de 5,1% no Sul. Se antes a melhor e a pior região eram separadas por uma diferença de 16 pontos percentuais, ela recuou hoje a 10,8. O tamanho das cidades também faz diferença na taxa de letramento, que foi acima da média nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Já as pequenas cidades com entre 10 mil e 20 mil habitantes apresentaram a maior taxa média de analfabetismo (13,6%), mais de quatro vezes a taxa dos 41 municípios com população superior a 500 mil (3,2%). "A alfabetização é de responsabilidade dos municípios e está diretamente relacionada aos recursos que os municípios têm para investir em educação. A taxa de analfabetismo é menor nos municípios acima de 100 mil habitantes porque eles dispõem de mais recursos e infraestrutura para educação, além de outros fatores como localização, idade média e áreas urbanas ou rurais", explica a analista do IBGE Betina Fresneda. Os municípios com melhor desempenho estavam na região Sul ou em São Paulo e os piores, em sua maioria, no Nordeste. Entre as cidades de pequeno porte com os menores índices de analfabetismo estão São João do Oeste (0,9%) e Rio Fortuna (1,2%), em Santa Catarina; Westfália (1,1%) e São Vendelino (1,3%), no Rio Grande do Sul; e Águas de São Pedro (1,2%), em São Paulo. Entre as grandes cidades destacam-se as catarinenses Florianópolis (1,4%) e Joinville (1,6%), a paranaense Curitiba (1,5%), a gaúcha Porto Alegre (1,7%) e a paulista Santo André (2%). Já as grandes cidades com o pior desempenho são a alagoana Maceió (8,4%), a pernambucana Jaboatão dos Guararapes (7,2%), a piauiense Teresina (7,1%), a potiguar Natal (6,6%), e a baiana Feira de Santana (6,6%). A lanterna dos pequenos municípios fica com cinco cidades do Piauí, todos acima dos 34%: Floresta do Piauí, Aroeiras do Itaim, Massape do Piauí, Paquetá do Piauí e Padre Marcos. ... e geracionais Os grupos de idade de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos tem as menores taxas de analfabetismo (1,5%) e os idosos de 65 anos ou mais, as maiores (20,3%). "A elevada taxa de analfabetismo entre os mais velhos é um reflexo da dívida educacional brasileira, cuja tônica foi o atraso no investimento em educação, tanto para escolarização das crianças, quanto para a garantia de acesso a programas de alfabetização de jovens e adultos por uma parcela das pessoas que não foram alfabetizadas nas idades apropriadas", diz Fresneda. Também há diferenças de gênero, embora menores. Em 2022, o percentual de mulheres que sabiam ler e escrever era de 93,5%, ante 92,5% dos homens. A vantagem é verificada em todos os grupos etários, exceto entre os de 65 anos ou mais de idade, com 79,9% para homens e 79,6% para as mulheres. A maior diferença foi no grupo de 45 a 54 anos, com 2,7 pontos percentuais a mais para as mulheres. ra/le (ots)