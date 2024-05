Proprietária tem prejuízo milionário após loja ser saqueada no RS

As imagens mostram as prateleiras vazias e o chão da loja coberto de barro e sujeira Crédito: Reprodução/ Instagram @marinezsilvalhauensteimd

Diversos vendedores do Rio Grande do Sul tiveram que lidar com prejuízos após saques nos estabelecimentos comerciais que tiveram que deixar para trás em decorrência das fortes chuvas e enchentes devastam grande parte do estado desde 26 de abril. A comerciante Marinez Silva, residente em Arroio do Meio, próximo ao Rio Taquari, relatou em um vídeo publicado nas redes sociais que suas quatro lojas foram invadidas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela estima que os furtos em apenas uma das filiais resultaram em um prejuízo de R$ 2 milhões. A proprietária alegou que não recebeu ajuda de autoridades locais para resolver a situação.

Loja teve mais de 20 mil itens levados durante saques no RS A dona da loja afirmou que o local não foi atingido pela água das enchentes, mas foi alvo de saques. As imagens mostram as prateleiras vazias e o chão da loja coberto de barro e sujeira. Marinez disse ainda nas redes sociais que pelo menos 400 pessoas passaram pelo local. Ela acredita que muitos que roubaram são clientes e rostos conhecidos. Segundo ela, levaram freezer, os computadores do local e todo o estoque que tinha em uma das lojas. “São 20 mil itens levados, é uma loja de 7 mil metros quadrados. Dá para ter uma dimensão do quão grande é e do tanto de coisa que tinha. São 17 anos deixando de aproveitar, viajar, sempre pensando na loja” afirmou mostrando o que sobrou no local.