Rio Grande do Sul: previsão do tempo para os próximos dias

Novos episódio de chuva devem continuar em diversas cidades do Rio Grande do Sul; veja previsão do tempo Crédito: Anselmo Cunha/ AFP

As cidades gaúchas deverão permanecer em alerta, já que as chuvas continuarão intensas nos próximos dias. Novos episódios de chuva devem prolongar o drama vivido no Rio Grande do Sul. Segundo a MetSul Meteorologia, em seu último prognóstico, os próximos 7 a 10 dias devem ter registros de chuva no Rio Grande do Sul, especialmente na Metade Norte gaúcha, onde estão as nascentes e os principais rios que enfrentam cheias de grandes proporções neste mês de maio. Enchentes no Rio Grande do Sul em 1941 e 1983: VEJA como foram as inundações



Os principais focos de chuva deverão ocorrer na Serra Gaúcha, podendo atingir entre 50 a 100 milímetros em várias cidades. Os rios do estado devem registrar novas altas, mas um segundo alerta de cheia não será tão significativo quanto o do começo da semana. A principal preocupação agora é em relação aos deslizamentos na Serra Gaúcha, onde ocorrerão as maiores precipitações, já que o solo segue saturado e instável. Previsão do tempo no Rio Grande do Sul: temperaturas O estado registrou nesta quarta-feira, 15, a madrugada mais fria do ano até agora, com temperatura de 0ºC no interior gaúcho.