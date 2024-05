Cearenses foragidos da Justiça são presos em São Paulo

A captura dos suspeitos aconteceu no município de Santo André, em São Paulo

Dois cearenses fugitivos da Justiça foram capturados em ação conjunta das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficco) do Ceará e de São Paulo. A prisão aconteceu no município de Santo André, em São Paulo, após troca de informações entre as seguranças dos dois estados.

O alvo da operação era um casal. Um deles era um homem de 28 anos com mandado de prisão preventiva expedido pela Vara da Comarca de Uruoca, a 295,6 km de Fortaleza.