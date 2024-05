Chuvas no RS: Bombeiros resgatam égua que estava presa há 10 dias em condomínio

Agentes do Corpo de Bombeiros de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, foram acionados para resgatar uma égua que estava preso no terceiro andar do edifício de um condomínio residencial localizado no bairro Campina.

Conforme informado pelo corpo de bombeiros ao portal G1 RS, o local foi abandonado em decorrência dos alagamentos e enchentes que atingem o estado desde o dia 29 de abril. Pelo menos 100 mil pessoas estão desabrigadas em São Leopoldo.