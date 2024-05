Plano de Saúde fecha acordo de cooperação para pesquisas sobre câncer

Acordo prevê que pacientes do plano de saúde participem de pesquisas sobre o câncer

A Hapvida Notre Dame assinou um acordo de cooperação técnico-científica com o Instituto Internacional de Pesquisa e Educação (IPE) e a A.C. Camargo Ensino e Pesquisa, tendo como objetivo oferecer oportunidade de tratamentos oncológicos inovadores e promissores.

“As duas organizações de saúde vão atuar em conjunto em projetos que promovam o avanço da medicina e da tecnologia. Ações educacionais também fazem parte do acordo, focando no bem-estar dos pacientes”, disse o diretor-executivo do Hapvida, Kenneth Almeida, em nota à imprensa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com a iniciativa, a empresa de saúde busca o desenvolvimento de pesquisas para o tratamento de câncer. “Os nossos segurados passam a ter acesso a mais de 40 pesquisas clínicas com tecnologias e medicamentos que estão na fronteira da ciência médica, o que traz possibilidades mais avançadas de tratamento, com todos os rigores de cuidado, ética e assertividade nos resultados”, completa Kenneth Almeida.