Chuva no RS: médico deixa ES para ajudar vítimas e é encontrado morto em abrigo

Um médico cardiologista foi encontrado morto em um abrigo de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, na manhã desta segunda-feira, 13. O homem, identificado como Leandro Medice, de 41 anos, saiu do município de Vila Velha, no Espírito Santo, para ajudar as vítimas da chuva que assola o estado do Rio Grande do Sul .

Ele acrescentou ainda que o médico realizou cirurgias durante toda a semana na empresa de estética capilar que tinham juntos. O empreendimento fica localizado na Praia da Costa, em Vila Velha. Leandro articulou uma viagem ao Rio Grande do Sul com um grupo de amigos, também médicos.

"Ele era muito saudável, sempre cuidou da saúde. Nunca teve histórico nenhum de problemas. Eu ainda não consigo acreditar no que aconteceu. Quando me contaram, pensei que fosse brincadeira. Ele foi para ajudar as pessoas e aconteceu essa tragédia", explicou João Paulo.

João Paulo disse que, no domingo, 12, o médico trabalhou o dia inteiro aferindo pressão e fazendo primeiros atendimentos básico para as vítimas da tragédia na região.

Voluntariado

Leandro viajou junto a outros três médicos com o intuito de dedicar tempo e conhecimento às vítimas da chuva no Sul do Rio Grande do Sul. O grupo saiu às 3h em um jatinho particular. O médico gravou vídeos, registrando a ansiedade de chegar ao local.

Por meio de ligação telefônica, o médico contou ao marido que, ainda na noite do domingo, após um dia inteiro se dedicando ao trabalho voluntário, foi recebido com carinho no abrigo. Ele relatou que havia trabalhado o dia todo e que ia dormir para estar pronto para trabalhar nesta segunda-feira, 13.

"Leandro roncava um pouco e, por isso, preferiu dormir mais afastado dos amigos. Me contou que era tudo muito organizado, que conseguiram um colchão muito limpo e que já estava com saudade de mim. Estávamos juntos há seis anos e disse que não lembrava qual tinha sido a última vez que tinha viajado sozinho", contou ao G1 do Espírito Santo.



O acupunturista disse que, ao amanhecer, o médico não apareceu no ponto de encontro no horário combinado. "Ele sempre foi muito pontual. As amigas foram até ele e já o encontraram morto", disse aos prantos.

"Antes de dormir, mostrou o vídeo do nosso casamento às amigas que viajaram com ele e contou como tudo tinha sido maravilhoso. Esse foi o último assunto da noite, segundo as próprias médicas", contou João Paulo.