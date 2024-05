Avião da FAB e caminhões levam 220 toneladas de doações de SP para RS

A FAB informou ainda que, em um esforço paralelo, 14 caminhões e cinco carretas de empresários voluntários iniciaram o transporte via terrestre de cerca de 200 toneladas de alimentos, água e materiais doados. Ao todo, o esforço conjunto vai viabilizar a chegada de mais de 220 toneladas de itens aos gaúchos. A ação faz parte da campanha "Todos Unidos pelo Sul".

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) decolou, às 16h25 horas deste sábado (11), da Base Aérea de São Paulo (BASP), em Guarulhos (SP), rumo a Base Aérea de Canoas (BACO) transportando 20 toneladas em donativos. O avião é do modelo KC-390 Millennium, do Esquadrão Gordo, segundo a Aeronáutica.

Mais cedo, dois aviões decolaram de Brasília para levar doações à Canoas, uma das cidades mais atingidas pelos temporais no Rio Grande do Sul. Também em conjunto com caminhões, o envio totalizou 425 toneladas de itens aos gaúchos.