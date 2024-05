Inundações no RS: onde está sem energia elétrica, água e internet

Conforme balanço divulgado pelo Governo, veja onde está faltando energia no Rio Grande do Sul:

*Está sendo apurado se as mortes têm relação com os eventos meteorológicos.

CEEE Equatorial: 198.050 pontos sem energia elétrica (11% do total de clientes)



RGE Sul: 210 mil pontos sem energia elétrica (6.8% do total de clientes)

Chuvas no RS: onde está sem internet e telefonia



O balanço oficial divide o panorama de locais sem internet e telefonia a partir das empresas responsáveis por esses serviços, confira:

Tim: 16 municípios sem serviços de telefonia e internet;



Vivo: 31 municípios sem serviços de telefonia e internet;



Claro: 6 municípios sem serviços de telefonia e internet.

O governo do Rio Grande do Sul monitora os serviços de infraestrutura no Estado após as fortes chuvas que começaram em 29 de abril. Os dados são reunidos pela Secretaria de Comunicação, a partir de informações enviadas pelas secretarias do Meio Ambiente e Infraestrutura, de Logística e Transportes, e da Educação.

Rio Grande do Sul pode ter queda de temperatura

A previsão é de queda das temperaturas a partir da noite de quarta-feira, 8, e quinta-feira, 9, com estimativa de chuva forte na zona sul do estado.

“Há uma primeira projeção de que, entre sexta-feira e domingo, nós voltemos a ter chuvas muito fortes na metade norte do estado, com incidência nos rios que já se elevaram e que já provocaram todos esses estragos”, disse o governador Eduardo Leite.

O governador pede que as pessoas ainda não voltem para suas casas, pois há risco de novas enchentes.