Suspeito de estuprar a neta em Massapê é preso em Brasília

Um homem de 49 anos, suspeito de estupro de vulnerável contra a própria neta, foi preso após um trabalho investigativo realizado em parceria entre a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), com a Polícia Civil do Pará (PCPA), do Mato Grosso (PCMT) e do Distrito Federal (PCDF).

O crime aconteceu na cidade de Massapê, na região metropolitana de Sobral. Já a prisão aconteceu na cidade de Planaltina, a 57 km de Brasília. Conforme as investigações, o homem aproveitava a ausência dos pais da neta, que tem 12 anos, e praticava os crimes, que começaram quando a neta tinha sete anos. Infelizmente, o fato só foi noticiado em fevereiro deste ano, por meio de um Boletim de Ocorrência.