DJ Daley Padley relata tentativa de assalto após show no Rio

Em um vídeo postado no Instagram, Padley relata que o fato aconteceu na madrugada deste sábado, 4, quando estava rumo ao aeroporto. No meio do caminho, por volta de 5 horas, Daley e seus colegas foram perseguidos por criminosos armados com fuzis. Veja o relato do artista

O DJ inglês Daley Padley , conhecido como Hot Since 82, relatou que foi vítima de uma tentativa de assalto depois de um show realizado na Casa França-Brasil, no Rio de Janeiro. Ele ainda faria duas apresentações em Curitiba e em São Paulo, mas cancelou após o ocorrido por medo de ficar em solo brasileiro.

Padley conta ainda que o grupo foi salvo porque o motorista do carro, que engatou a ré. Ele afirma ainda que ficou "arrasado" pelo ocorrido. “Estávamos em uma rua realmente escura e o carro da frente freou bruscamente, nos obrigando a parar, e eles saíram das janelas com capuzes e metralhadoras".

"Nosso motorista deu ré e saímos em disparada por uma estrada movimentada, andando na contramão e desviando dos carros. Tivemos a sorte de não sofrer um acidente sério”, destacou.

O DJ disse que voltou para o hotel para comprar uma passagem de volta para seu país. “Para ser bem honesto, eu não sei quando ou se voltarei para o Brasil. Eu me solidarizo com as pessoas do Brasil, que precisam viver com uma rotina como essa, com medo de sair de uma boate”, finaliza.