Após 5 dias, prefeito de cidade no RS reencontra os pais; vídeo

O prefeito de Encantado, no Rio Grande do Sul, Jona Calvi (PSDB), se emocionou após reencontrar seus pais que estavam isolados em Doutor Ricardo, município vizinho. O momento foi registrado em vídeo e conforme a postagem do prefeito, há cinco dias ele não tinha contato com seus pais.

Neste período, Jonas não conseguiu se comunicar com seus pais, que por conta da inundação do Rio Taquari, não conseguiram retornar para Encantado. O momento do reencontro foi divulgado nas redes sociais do representante do executivo municipal.

Segundo a Defesa Civil, a cidade registrou uma morte após as fortes chuvas que atingem o estado do Rio Grande do Sul desde a última segunda-feira, 29. Até o momento, foram confirmadas 75 mortes com outras seis em investigação. Outras 155 pessoas ficaram feridas e 103 seguem desaparecidas.