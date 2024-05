Chuvas no RS: água entra na rede de esgotos e baratas invadem ruas de Porto Alegre

Insetos foram vistos no Mercado Público da cidade e em demais vias do Centro Histórico da capital gaúcha após inundações que elevaram Guaíba a 4,77 metros nessa sexta-feira, 3

As chuvas que elevaram a cidade de Guaíba a 4,77 metros, nessa sexta-feira, 3, inundaram a rede de esgotos. Após as inundações, baratas deixaram as tubulações e invadiram as ruas de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul (RS). Um dos registros foi feito no Mercado Público da cidade, onde os insetos foram vistos nas paredes do local, que foi fechado diante da cheia.

As baratas também foram avistadas próximo ao cais de Porto Alegre, nas ruas Siqueira Campos e Mauá, no Centro Histórico da capital gaúcha. Os temporais no Rio Grande do Sul atingem o estado desde a última segunda-feira, 29, e já deixaram 56 mortos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o balanço da Defesa Civil, dos 496 municípios do estado, 281 foram afetados, deixando 8.296 pessoas em abrigos e 24.666 desalojadas, na casa de familiares ou amigos. As informações são do portal G1.